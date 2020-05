Kortessemse ouders mogen hun kinderen na twee en een halve maand nog altijd niet zien

- Niet de zee of de Ardennen, maar Limburg was in ons land de toeristische topbestemming op deze zomerse Hemelvaartdag. Onze provincie werd overspoeld door fietsers en wandelaars uit Limburg maar ook van ver daarbuiten. Het was een zure vaststelling voor cafés en restaurants die nog altijd gesloten zijn. Aan de ijssalons stonden lange rijen aan te schuiven.- Skivakanties naar Oostenrijk en Italië in maart zijn wel degelijk de oorzaak van de verspreiding van het coronavirus. Dat verklaart waarom onze provincie het zwaarst getroffen werd. Volgens het Europees Centrum voor Ziektepreventie komt er een tweede coronagolf aan.- We hebben het in dit nieuws over twee boeken. Het Tuinfeest van de Hasseltse schrijfster Bettie Elias wint de prestigieuze Schaduwprijs voor het beste thrillerdebuut, en met Pure Haat, Pure Liefde schreef Dave Peeters het spraakmakende verhaal van voetballer Stijn Vreven.- En een Genkenaar kijkt vreemd op wanneer een everzwijn baantjes trekt in zijn zwembad. De brandweer komt eraan te pas om het dier weer in vrijheid te stellen.