De nieuwe maatregelen duwen ons in de goede richting, dat zeggen gouverneur Jos Lantmeeters en biostatisticus Geert Molenberghs. Vooral de inperking van de bubbel naar drie nauwe contacten is een goed signaal. Berekeningen van enkele professoren van de UHasselt vertellen dat wanneer de overheid niet had ingegrepen, het aantal hospitalisaties de komende weken sterk zou stijgen. Maar de bal ligt nu in ons kamp, want met het in acht nemen van de nieuwe maatregelen kunnen we de curve doen dalen, klinkt het.