Miserie bovenop verdriet: na de dood van hun 5-jarig zoontje zijn de ouders uit Meeuwen-Gruitrode bijna al zijn spaargeld kwijt aan de overheid. Bij het overlijden van kleine kinderen blokkeert de Belgische staat hun rekening en passeert dan zelf langs de kassa - In Bilzen slaat de verkiezingsmoeheid toe. Een recordaantal kiezers stuurt hun kat en gaat liever op vakantie - Intussen kwam ook Bart De Wever vandaag campagne voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen in Bilzen. Vooral N-VA en Vlaams Belang zetten nationale kopstukken in in de strijd om de Bilzerse kiezer terwijl niemand op hen kan stemmen - Een brand in een elektriciteitscabine zet de Hasseltse binnenstad urenlang zonder stroom. Ook in het Mediahuis is er een stroompanne, TV Limburg zond vanmiddag een noodnieuws uit - En in onze reeks Nieuw Leven in Limburg hebben we vandaag unieke beelden van jonge everzwijnen