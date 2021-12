Nina Derwael is gisterenavond uitgeroepen tot Sportvrouw van het Jaar. Het is al de derde keer dat de Truiense de prijs in de wacht sleept. Derwael haalde het bij de vrouwen van zevenkampster Nafi Thiam. Het was een nek-aan-nek-strijd tussen twee olympische kampioenen. Maar de gouden medaille in het turnen van Nina Derwael werd net iets hoger ingeschat.