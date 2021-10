Kuddebeschermingshonden moeten draagvlak wolf vergroten

- Er dreigt een tekort aan Limburgse hoofdinstructeurs bij de politie omdat ruim de helft van de 30 opleidingsplaatsen in Genk ingenomen zijn door niet-Limburgers. - Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek houdt er ernstig rekening mee dat één van de jonge Limburgse wolven vergiftigd werd omdat ook al twee honden in het leefgebied overleden na het eten van gif.- In Noord-Limburg reageren ze zeer tevreden dat er eindelijk een oplossing komt voor het probleem van de Noord-Zuidverbinding.- De gemeente Diepenbeek laat haar inwoners zelf beslissen over de mobiliteit in het centrum.- En in Beringen opent het nieuwe stadhuis de deuren, een koppel mag meteen het ja-woord geven in de nieuwe trouwzaal.