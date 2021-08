Op zondag 15 augustus kan jong en oud opnieuw terecht in As voor de Kunstmarkt. Tussen 11 en 17 uur stellen 65 marktkramers hun creativiteit tentoon aan Gemeenschapscentrum De Drieschaar. Live muziek en een gezellig terras zorgen voor de juiste omkadering voor een zondagse zomeruitstap. Na een alternatieve versie van de Kunstmarkt vorig jaar, waarbij je al wandelend en fietsend Asserse kunst en natuur kon ontdekken, is op zondag 15 augustus 2021 iedereen opnieuw welkom voor de enige echte Kunstmarkt aan Gemeenschapscentrum De Drieschaar in As. Tijdens deze zesde editie stellen maar liefst 65 creatieve hobbyisten, gepassioneerde verzamelaars en kunstenaars hun werken tentoon en bieden ze te koop aan. Van gehaakte knuffels, 3D-geprinte voorwerpen en beelden tot schilderijen, zelfgemaakte serviezen en juwelen in keramiek of glas. "Duwtje in de rug van cultuursector" De Kunstmarkt is een initiatief van kunstenaar Jan Latinne in samenwerking met de Cultuurraad, het gemeentebestuur en de dienst Cultuur van de gemeente As. “Onze bruisende gemeente heeft elke zomer heel wat zomerse activiteiten en evenementen op het programma staan. Na een jaar met veel beperkingen en afgelastingen zijn we trots dat onze bekende Kunstmarkt terug in zijn oorspronkelijke - weliswaar coronaveilige - vorm kan doorgaan”, vertelt burgemeester Tom Seurs (Voluit). “Het is niet alleen een kunstig lichtpuntje voor onze inwoners en bezoekers, het is ook een welgekomen duwtje in de rug voor de zwaar getroffen cultuursector. Met de Kunstmarkt willen we lokale en regionale kunstenaars en creatievelingen de kans geven om hun talent aan het grotere publiek te laten zien.” (Foto: Freddy Scheepers)