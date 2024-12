Kunstenaar maakt kunstwerk met borduurwerkjes van 50 Limburgse vrouwen

Terry Beks en Kim Vreys werken met artiesten vanuit verschillende disciplines samen om onder de naam KID een kritisch beeld te schetsen over de overgang van een analoog naar een digitaal tijdperk. Het evenement wordt vanavond geopend in CC Palethe in Pelt. De expo ‘Analogue Humans’ is een real life teaser naar de film met dezelfde naam en toont beeldende kunst van onder andere Bucho, Gideon Kiefer, Frits Standaert, Rob Walbers, Geert Peeten, Wout ‘Melvin’ Schildermans, Wout Schoonis (tekenaar Suske en Wiske), Cas Van Nieuwenhuyse en Sammy Slabbinck. Als bezoeker kan je QR-codes scannen om zo meer te weten te komen over de onderwerpen en de kunstenaars. Volgens de organisatie wordt de impact van de digitalisering op de mens tijdens de film ‘Analogue Humans’ in beeld gebracht als een herkenbare momentopname. Alvorens de tijd ons inhaalt wordt de tastbaarheid van het analoge nog snel omarmd. Hoofdpersonage Dirk Hendrikx neemt je in de film mee doorheen een expo waar de werken tot leven komen en hij op zoek gaat naar de diepere waarde van het analoge. De muziek voor de film werd geschreven door Terry Beks in samenwerking met Stef Kamil Carlens, Chantal Acda, Rudy Trouvé, Kris Dane, Nathan Daems, Naima Joris, Buni Lenski, TOUR, Yves Teuwens en Joy Adegoke. De expo loopt van 02/12/2024 tot 12/02-2025 in CC Palethe in Pelt