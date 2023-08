Kunstenaars Gert Robijns en Anneke Eussen verheffen het landschap tot kunstvorm

In het najaar opent het Gallo-Romeins Museum een nieuwe tijdelijke tentoonstelling: ‘De oudheid in kleur’. De expositie wil het stereotypisch idee bijstellen dat standbeelden in de oudheid wit waren. Het museum zal tientallen gekleurde reconstructies van Griekse en Romeinse beelden tonen. De beelden waren al eerder te bewonderen in het Metropolitan Museum of Art in New York. Iedereen kent ze wel: de witte, marmeren beelden uit de oudheid. Standbeelden van keizers, goden en mythologische figuren. Ze staan in talrijke musea, overal ter wereld. “Veel mensen weten niet dat deze antieke beelden oorspronkelijk beschilderd waren in bonte kleuren”, vertelt burgemeester Patrick Dewael. “Het idee van witte antieke standbeelden stamt uit de renaissance. Films, stripverhalen en andere vormen van populaire beeldcultuur houden dit denkbeeld in leven. Het Gallo-Romeins Museum wil de bezoekers via deze expo met heel andere ogen doen kijken naar de oudheid.” Reconstructies De tentoonstelling belooft een ware eyeopener te worden. Bezoekers ontdekken een groot aantal reconstructies van marmeren beelden uit de klassieke oudheid, beschilderd zoals ze er ooit uitzagen. De reconstructies kwamen tot stand op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten. Het Gallo-Romeins Museum toont ook originele Griekse en Romeinse beelden waarop nog zichtbare sporen van de oorspronkelijke kleuren te zien zijn. "Het museum zal de reconstructies van de antieke beelden presenteren in een eigentijdse scenografie met heel wat belevenisvolle elementen. Dat maakt de nieuwe tentoonstelling bijzonder geschikt voor families met kinderen”, aldus schepen van Cultuur An Christiaens. Van New York naar Tongeren De expo komt tot stand in samenwerking met de Liebieghaus Skulpturensammlung in Frankfurt. Dat museum ontwikkelde de tentoonstelling ‘Goden in Kleur’, die sinds 2003 de wereld rondreist. De bezieler is dr. Vinzenz Brinkman, conservator van de afdeling klassieke oudheid van de Liebieghaus Skulpturensammlung. Tot midden maart waren de reconstructies al te zien in het Metropolitan Museum of Art in New York. De tijdelijke tentoonstelling loopt van 21 oktober 2023 tot en met 2 juni 2024 in Tongeren.