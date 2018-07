Kuringen in twee geknipt door wegenwerken: onmogelijk om Demer nog over te steken

Hasselt verliest de strijd tegen het sluikstorten. De nieuwste favoriete plek van sluikstorters is een straat in de buurt van de Corda Campus in Hasselt. Onbekenden dumpen er haast elke dag zowat alles wat u zich kan bedenken. Van plastic en blikjes tot zelfs sanitair bouwafval. Het is werkelijk de schaamte voorbij.