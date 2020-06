Kwart van nieuwe coronabesmettingen alweer in Limburg

Voor Alken is er wel goed nieuws. In de gemeente zijn de afgelopen twee weken geen nieuwe bevestigde besmettingen vastgesteld. En dat is een opluchting aangezien Alken al lange tijd de ergst getroffen gemeente van België is. Alken telt 212 bevestigde besmettingen sinds de corona-uitbraak. Dat is nog altijd erg veel voor een gemeente met 11.600 inwoners, maar positief is dat die teller al twee weken op 212 blijft staan.