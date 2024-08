Laatste Limburgse kans op medaille: Peltse kajakkers in actie in finale

door David Bijnens

Lukt het dan toch nog om een Limburgse medaille binnen te halen op de Olympische Spelen? Kajaksters Lize Broekx en Hermien Peters hebben zich geplaatst voor de A-finale K2 500 op de Olympische Spelen. Dankzij een perfect getimede eindsprint, peddelden ze als tweede over de finish. De supporters in het Sportdorp in Pelt gingen uit hun dak. Ze maken zich op voor de finale van het kajakduo, deze namiddag om 10 over 1.