In Beringen is deze ochtend de langste brug over het Albertkanaal geplaatst. De nieuwe stalen boogbrug is 175 meter lang, 30 meter hoog en weegt ongeveer 2700 ton. De nieuwe brug in Beringen kadert in het project om alle bruggen over het Albertkanaal te verhogen tot 9 meter 10 om zo het vervoer over het water te stimuleren. Ondertussen zijn 43 van de 62 bruggen verhoogd. 14 andere bruggen zijn in uitvoering waaronder deze brug in Beringen. De plaatsing zorgde voor heel wat kijklustigen ook al werd er opgeroepen om niet langs te komen. Op een bepaald moment werd de oude brug even afgesloten wegens te druk.