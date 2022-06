Laatste zwarte verkeerspunten uit historische lijst worden aangepakt

Met een druk bijgewoond volksfeest heeft Tervant de nieuwe brug over het Albertkanaal in de armen gesloten. En daarmee moet er ook meteen een einde komen aan de immense filelast in Beringen. Negen maanden lang werd het verkeer omgeleid. Dat leidde vaak tot een complete stilstand in Beringen. En tot veel ergernis. Vanmorgen reden al de eerste auto's over de nieuwe boogbrug, die 11,5 miljoen euro heeft gekost. Tegen 2023 moeten alle bruggen over het Albertkanaal verhoogd zijn. En dat zal ook lukken, volgens Vlaams minister Lydia Peeters. Nog 5 bruggen te gaan.