Lachgas is nieuwe maar gevaarlijke hype

Steeds meer Limburgers zoeken hulp om van het roken af te geraken. Dat blijkt uit het aantal terugbetalingen voor consultaties bij tabakologen, weet VRT NWS. Experte An Coenen van Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk bevestigt. Niet alleen hulpmiddeltjes zoals nicotinemuntjes worden ingeroepen, vooral coaching zoals cursussen, groepssessies of begeleiding door een tabakoloog zitten in de lift. Er is minder schaamte om hulp in te roepen, klink het nog.