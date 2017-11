Ladingverlies Essers zorgt voor enorme verkeershinder op grote ring in Antwerpen

Op het internet zijn beelden opgedoken van een wegpiraat op de E314 in Maasmechelen. De dashcambeelden van een Mercedes die levensgevaarlijke manoeuvres uithaalt op de autosnelweg, dateren al van maandag 13 november. Op de video is te zien hoe een vrachtwagenbestuurder een andere vrachtwagen inhaalt op de E314 richting Lummen. De bestuurder van de Mercedes rijdt daarop via de pechstrook en haalt zo de twee vrachtwagens in. Alsof dat nog niet gevaarlijk genoeg was, rijdt de bestuurder dan helemaal naar het linkerrijvak, en gaat dan bruusk op de rem staan. De inhalende vrachtwagen moet onmiddellijk vertragen om niet op de wagen in te rijden.