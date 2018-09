Lanaken sensibiliseert jongeren voor gevaren van dode hoek bij vrachtwagens

Een 12-jarige fietser is levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval op de Koolmijnlaan in Heusden. De jongen was op weg naar zijn school, het Sint-Franciscuscollege in Heusden-Zolder, toen hij werd aangereden. De bestuurder had hem niet gezien en was in shock. De jongen werd overgebracht naar het ziekenhuis en is in levensgevaar.