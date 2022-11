Oppositiepartij Samen Vooruit in Lommel is niet te spreken over de plannen van de Vlaamse regering rond het toekomstig openbaar vervoer in Limburg. In de plannen wordt een trambus vanuit Hasselt tot in Pelt voorzien. Lommelaars zullen dus de bus tot in Pelt moeten nemen, om over te stappen op deze snelle verbinding. “Wij zullen daarom in de gemeenteraad vragen aan het stadsbestuur om zich tegen deze plannen te verzetten”, aldus gemeenteraadslid Walter Cremers (Samen Vooruit). De fractie Samen Vooruit is erg ontgoocheld over het voorkeursbesluit van de regering. In de vroegere Spartacusplannen was voorzien dat lijn 3 Lommel en Pelt rechtstreeks zou verbinden met Hasselt. Om Vlaanderen aan deze ambitie te herinneren was er in de Lommelse gemeenteraad van 3 maart 2020 al een motie om Lommel enerzijds meer te betrekken in de ontwikkeling van het project en anderzijds de eindhalte van de verbinding met Hasselt niet te beperken tot Pelt, maar ook door te trekken tot in Lommel. “Wat nu voorligt is een eindstation in Pelt waar de Lommelaars naar toe moeten reizen met een lokale bus om er over te stappen. Onbegrijpelijk want uit bijkomend onderzoek dat onze fractie vroeg, bleek net dat als Lommel een halte zou krijgen dat dit zou leiden tot het hoogste aantal reizigers van alle alternatieven.” zegt gemeenteraadslid Walter Cremers (Samen Vooruit). “De cijfers waren duidelijk: met Lommel als eindstation is de systeemefficiëntie het hoogst, zijn er de meeste op- en afstappers en is er de grootste verschuiving van autogebruikers naar sneltramgebruikers. Met het voorstel dat nu op tafel ligt, gaat dat niet het geval zijn, dat voelt iedereen. Vlaanderen legt de onderzoeksresultaten gewoon langs zich neer.” Gevolgen voor ontwikkeling stad “Deze beslissing zal belangrijke gevolgen hebben voor de ontwikkeling van ons stad. Onderzoek wijst uit dat de aanwezigheid van openbaar vervoer een belangrijke motivator is voor de ontwikkeling van woonaanbod. Met zijn commerciële en industriële potenties is het onbegrijpelijk dat een stad als Lommel geen snelle ontsluiting krijgt met het centrum van de provincie.” besluit Cremers.