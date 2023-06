Ex-Rode Duivel Luc Nilis verlaat KRC genk voor de technische staff van Patro Eisden. Coach Stijn Stijnen is zeer tevreden over de nieuwe topaanwinst van de ploeg: "We zijn zeer verheugd dat Luc Nilis voor Patro Eisden kiest. De meerwaarde die Luc zal bieden zal enorm zijn. Het is een kunst om mensen juist te gebruiken op hun sterke punten. We hebben het voorrecht om iemand in onze staff te brengen waarvan zijn sterkste kwaliteit het beste ooit was in de geschiedenis van het voetbal. Het is net deze specialiteit die we in de werking van onze A-kern moeten integreren om zo onze spelers individueel naar een nog hoger niveau te tillen.“