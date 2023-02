Leerling-bestuurder ramt elektriciteitskast en eindigt in Witbeek in Maaseik: buurt uren zonder stroom

door David Bijnens

In Neeroeteren in Maaseik is gisterenavond een auto in de Witbeek beland. De brandweer moest ter plaatse komen om het voertuig uit het water te takelen. De twee inzittenden bleven ongedeerd.

Het ongeval gebeurde tijdens een oefenrit van een leerling-bestuurder. Tijdens het uitvoeren van een manoeuvre liep het plots mis. De auto botste tegen een elektriciteitskast en raakte daarbij een kabel. Vervolgens reed de bestuurder door de omheining van de brug en kwam zo in de Witbeek terecht. De twee inzittenden zaten voor een lange tijd vast in de wagen, maar konden uiteindelijk bevrijd worden door de brandweer. Doordat de auto een elektriciteitskast raakte, zaten heel wat gezinnen in de buurt een tijdlang zonder stroom.