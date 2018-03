Legertop zet stap opzij, coalitie behoudt vertrouwen in Vandeput

Eén dag na zijn verdediging in het parlement, blijft minister van Defensie Steven Vandeput in het oog van de storm. De heisa rond een rapport over de levensduur van de F-16's, waar Steven Vandeput niets van wist, legt een diepe kloof bloot tussen de minister en zijn legertop. Onderzoek moet uitwijzen of Vandeput moedwillig om de tuin geleid is door het leger bij de aankoopprocedure van nieuwe straaljagers. Er wordt vooral in de richting van de luchtmacht gekeken, waar men voorstander is van de aankoop van de dure F35 van Lockheed Martin. Kostprijs, volgens de sp.a 15 miljard, volgens de minister slechts 3,6 miljard euro.