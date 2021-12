In het station van Sint-Truiden kunnen de treinreizigers vanaf morgen, zaterdag 18 december, de trein nemen op het vernieuwde perron 2. Daarmee zijn de beide perrons in Sint-Truiden verhoogd en vernieuwd. Het station is nu integraal toegankelijk, waardoor ook reizigers die minder goed mobiel zijn of geladen met zware bagage of met een kinderwagen veilig de trein kunnen nemen. Ook in het station van Alken, dat zich op dezelfde spoorlijn bevindt, zijn de perrons sinds midden november vernieuwd. Met gemiddeld 1.500 opstappende reizigers (voor de coronacrisis) en veertig treinen op een weekdag is het station van Sint-Truiden één van de belangrijkste vervoersknooppunten van Limburg. Dankzij de verhoging en de vernieuwing van de perrons is het voor alle reizigers comfortabeler en veiliger om hier de trein te nemen. Grondige make-overZowel perron 1 als perron 2 zijn in samenwerking met spoornetbeheerder Infrabel met bijna een halve meter verhoogd, van 28 centimeter tot de Europese referentiehoogte van 76 centimeter. Deze hoogte stemt overeen met die van de nieuwste treinen, waardoor reizigers eenvoudiger in en uit de trein kunnen stappen. Perron 1 is sinds april 2021 opnieuw in dienst, vanaf morgen stoppen de treinen opnieuw op perron 2. Er zijn nieuwe schuilhuisjes, zitbanken en nieuwe LED-verlichting. De perrons zijn ook uitgerust met geleidelijnen, zodat ook slechtzienden er veilig de trein kunnen nemen. Tijdens de werken aan perron 2 werd het derde spoor in het station van Sint-Truiden afgebroken. Daardoor kon het perron breder en comfortabeler worden gemaakt. Perron 2 is via de bestaande onderdoorgang toegankelijk met een trap en via een helling. FietsenstallingIn de loop van volgend jaar komt er aan de achterkant van het station een nieuwe, overdekte fietsenstalling. Deze zal een honderdtal plaatsen tellen, wat er dubbel zoveel zijn dan in de huidige fietsenstalling achteraan het station. Aan de voorkant van het station is er al een overdekte fietsenstalling, met ruim 200 plaatsen. Ook in Alken zijn de perrons vernieuwdOok in het station van Alken, dat zich op dezelfde spoorlijn als Sint-Truiden bevindt, zijn de perrons sinds midden november verhoogd tot 76 centimeter en vernieuwd met nieuwe schuilhuisjes, zitbanken, LED-verlichting en geleidelijnen. Perron 2 werd afgebroken en heraangelegd aan de overkant van de overweg aan de Stationsstraat. Hierdoor zal de overweg (en ook de slagbomen) minder lang gesloten zijn voor de weggebruikers, wat ook de veiligheid verder zal verhogen. De fietsenstalling aan het station wordt in een latere fase uitgebreid.