Lerarenopleiding UCLL: "Voorstellen Ben Weyts maken lerarenberoep net onaantrekkelijker"

In de scholen heerst een regelrechte chaos. Dat moest ook minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke vandaag toegeven. In heel Limburg sturen meer en meer scholen leerlingen naar huis omdat leerkrachten in quarantaine zitten en er niemand is om les te geven of omdat te veel kinderen besmet geraken. Scholen wachten niet op het overlegcomité om zelf maatregelen te nemen. Zo zijn er heel wat Limburgse scholen die deze week beslisten om de geplande skireis af te gelasten. Het Sint-Franciscuscollege in Heusden-Zolder schrapt de skireis maar hoopt dat die met wat uitstel toch nog zal kunnen doorgaan in de kerstvakantie. Het hotel waar ze verblijven is bereid om speciaal voor het college een testcentrum in te richten.