Wouter Van Hoof, chef-kok bij restaurant Hoeve Roosbeek in Sint-Truiden, is bekroond als Master Cook of Belgium. The Mastercooks of Belgium vertegenwoordigen bijna 200 topchefs van de Belgische gastronomische restaurants. De vereniging zet zich al veertig jaar lang in voor het bewaken en promoten van ons unieke culinair erfgoed. Na 31 jaar in de keuken is Van Hoof nu door collega-koks uitgeroepen tot Master Cook of Belgium. Wij gingen langs om te polsen hoe de nieuwe titel hem bevalt.