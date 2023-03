Licht op groen voor toekomstplan voor vier Limburgse ziekenhuizen

door Tine Oyen

Wat de Vlaamse regering wél heeft goedgekeurd is het toekomstplan voor vier Limburgse ziekenhuizen. AZ Vesalius in Tongeren, Jessa Ziekenhuis in Hasselt, Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden én het Sint- Fansiscusziekenhuis in Heusden-Zolder behoren tot het ziekenhuisnetwerk Andreaz. Het doel is om voor de meer dan 500.000 personen in die regio dicht bij huis de beste zorgen aan te bieden. Volgens voorzitter Piet Stinissen is samenwerken noodzakelijk, want er zijn heel wat uitdagingen voor de zorg in onze provincie denk dan maar aan de vergrijzing.