Er zijn pogingen aan de gang om in Lommel een anti-Vanvelthoven-coalitie op de been te brengen. Het is Peter Vanvelthoven zelf, de burgemeester van Lommel, die met dat nieuws naar buitenkomt. Is het einde van de Vanvelthoven-dynastie in zicht? Zo'n vaart zal het wellicht niet lopen. De Lijst Burgemeester haalde in 2012 nog 15 van de 31 zetels. Ei zo na de absolute meerderheid dus. Mogelijk heeft Vanvelthoven na de verkiezingen een andere coalitiepartner op het oog. Maar dat zal afhangen van de uitslag op 14 oktober.