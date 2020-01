Limburg blijft inzetten op economische groei

Nitto investeert 12 miljoen euro in een nieuwe productielijn in Genk. De M-lijn maakt beschermingsfolies voor de glasindustrie. Ramen isoleren zo beter of kennen minder lichtinval. De investering werd precies twee jaar geleden aangekondigd. Toen werden ook 25 mensen afgedankt. Het ging om tijdelijke jobs die sneuvelden omdat verouderde lijnen werden afgebouwd. Vandaag gaat het Nitto weer voor de wind. De Japanse eigenaar spreekt van een verankering van 650 jobs in Genk.