Ali Caglar is geen kandidaat bij de verkiezingen van 14 oktober in Genk. Hij zal niet op de Genkse CD&V-lijst van burgemeester Dries staan. En dat is geen verrassing. Caglar is door de rechter in Tongeren veroordeeld tot 18 maanden met uitstel voor passieve corruptie. Caglar maakte zijn beslissing zelf kenbaar via een videoboodschap aan de Genkenaar.