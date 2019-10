Limburg enige provincie met minder verkeersdoden

In de eerste zes maanden van dit jaar vielen er in Limburg 26 doden in het verkeer. Dat zijn er drie minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van verkeersinstituut Vias. Ook het aantal letselongevallen is in onze provincie in dalende lijn, terwijl in de rest van het land het aantal gewonden en doden in het verkeer is toegenomen. Nationaal was er na een constante daling de afgelopen 7 jaar van het aantal verkeersdoden nu een stijging van 241 naar 306 verkeersdoden. Het aantal letselongevallen daalde nationaal wel: -3%. In Limburg daalde het aantal letselongevallen nog steviger: -8%. Daling aantal verkeersdoden in Limburg In de eerste 6 maanden van het jaar zijn op de Limburgse wegen 3 verkeersdoden minder gevallen dan in dezelfde periode vorig jaar (van 29 naar 26). Het aantal letselongevallen daalde stevig: - 8% (van 1469 naar 1350 ongevallen). Nooit eerder waren er minder letselongevallen. Vooral bij de voetgangers (-21%), de motorrijders (-21%) en de bestelwagens (-15%) waren er opvallend minder verkeersongevallen waarbij iemand gewond raakte of stierf.