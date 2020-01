Limburg heeft het meest aantal vogels per tuin

Hij woont in India en is maar zelden in Vlaanderen. En hij is nog student. In de freinetschool Rippetip in Bilzen had ze vandaag een bijzondere leraar te gast. Monnik Giel kwam er vertellen over het boeddhisme. De lessen in de school staan deze week, op vraag van de leerlingen zelf, in het teken van de wereldgodsdiensten. En de kleinsten van 6 en 7 hingen aan de lippen van monnik Giel.