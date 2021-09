Limburg heeft nood aan eensgezindheid en sterke politieke figuren

door Luc Moons

De grote consensus tussen de politieke partijen in Limburg is weg en dat is een bedreiging voor de toekomst van de provincie. Dat zegt professor Johan Ackaert. De multiculturele samenleving en de jonge talenten in de mijngemeenten niet laten verloren gaan, noemt hij de grootste uitdaging. En dan zijn eensgezindheid en sterke politieke figuren nodig. Volgens Ackaert heeft Limburg zijn achterstand op de rest van Vlaanderen, ondanks alle reconversieplannen, nog altijd niet bijgebeend. En dus moet er in Brussel op tafel geklopt worden. Na een carrière van 35 jaar neemt professor Ackaert aan het einde van de maand afscheid. Als politoloog en als decaan van de rechtsfaculteit aan de UHasselt.