Exact vijf jaar geleden had het coronavirus ons land in een greep. Op 10 maart viel de eerste coronadode, op 18 maart gingen we voor de eerste keer in lockdown. Het was het begin van een zware periode. De littekens dragen sommige Limburgers nog steeds met zich mee. Dat is bijvoorbeeld het geval voor enkele zorgverleners in het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk. Enerzijds hebben ze veel lessen getrokken uit die periode, anderzijds was het enorm zwaar zowel fysiek als mentaal. Eén ding is zeker: met wat ze nu weten zouden ze bepaalde dingen anders aanpakken.