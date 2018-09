De sp.a hoopt bij de gemeenteraadsverkiezingen beter te doen dan vorige keer. Dat zegt de Limburgse voorzitter Peter Vanvelthoven. Evident is dat niet, want de Limburgse socialisten hebben in Hasselt het verlies van Hilde Claes moeten incasseren. Ook in Lommel lag de sp.a onder vuur. De sp.a heeft in Limburg 7 burgemeesters en zit op 25 plaatsen in de meerderheid.