Limburg Kiest: Armand (aflevering 14) - Zuhal Demir (N-VA)

In onze reeks gesprekken met de lijsttrekkers gaat Armand Schreurs vandaag in dialoog met Wouter Beke. De burgemeester van Leopoldsburg is al 9 jaar voorzitter van de CD&V. Hij trekt zondag de lijst van de Kamer in Limburg, maar hij is vooral een politiek zwaargewicht in de Wetstraat, waar hij mee de regeringen heeft helpen vormen. En dat zal na 26 mei niet anders zijn. Wouter Beke spreekt zelf zijn ambitie niet uit, maar het is duidelijk. Hij is kandidaat-premier. Wouter Beke, honderduit, bij 'Armand'. Kijk even mee.