Limburg Kiest: Bocholt

"Dat er een voorakkoord is, daar kan ik mee leven. Maar dan moet er wel openheid zijn naar de kiezer." Voormalig burgemeester van Bocholt Jean-Paul Peuskens heeft bewijzen in handen dat de Nieuwe Unie en VIA in Bocholt een voorakkoord hebben gesloten. Afhankelijk van welke partij het meeste gemeenteraadsleden zal leveren, zal of Stijn Vanbaelen of Jos Claessens de sjerp krijgen. De kiezer wordt voor een voldongen feit gesteld, besluit Peuskens.