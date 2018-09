LIMBURG KIEST: Herstappe

door Luc Moons

Vandaag starten we met onze reeks verkiezingsportretten van alle Limburgse gemeenten. En dat doen we in Herstappe. En daar zijn de onderhandelingen, om tot een eenheidslijst te komen en zo verkiezingen te vermijden, afgesprongen. De partijen zijn vrijdagavond zonder akkoord uit elkaar gegaan. Ze hebben nog tot 15 september om de plooien glad te strijken. Want dan moeten de kieslijsten binnen zijn. In 2006 en in 2012 waren er geen gemeenteraadsverkiezingen in de kleinste gemeente van het land.