LIMBURG KIEST: Maaseik

Als er in Hasselt blijft gebouwd worden aan hetzelfde tempo, zal de stad snel 95.000 inwoners tellen. "Overal wordt bijgebouwd. En al het groen verdwijnt in de stad," zegt Kim De Witte, lijsttrekker voor PVDA bij de gemeenteraadsverkiezingen in Hasselt. "We zien heel veel projecten, maar we zien ook heel veel leegstand. 200 grote panden in de stad staan leeg. En bovendien wordt betaalbaar wonen in Hasselt steeds moeilijker."