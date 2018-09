LIMBURG KIEST: Peer

In Bree verscheurde Liesbeth Van der Auwera 6 jaar geleden, tegen alle afspraken in, een getekend voorakkoord met Jaak Gabriëls. Het was voor Gabriëls het einde van 36 jaar burgemeesterschap en zijn politieke carrière. De grootste partij in Bree werd naar de oppositie verwezen. De coalitie tegen Gabriëls was een bont allegaartje. Maar burgemeester Van der Auwera wist, tot ieders verrassing, de boel samen te houden.