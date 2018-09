LIMBURG KIEST: Zonhoven

En we blijven in Genk met de heibel rond de komst van een moslimschool in het oude Syntra-gebouw. "Ik polariseer niet, ik wil alleen op de gevaren wijzen. Milli Görüs is geen onschuldige organisatie". Dat zegt Zuhal Demir in een reactie op de verwijten die ze krijgt. Volgens sp.a-lijsttrekker Angelo Bruno zaait Demir verdeeldheid tussen de gemeenschappen. Volgens Bruno weegt N-VA met twee maten en twee gewichten en is de partij uit op electoraal gewin bij de gemeenteraadsverkiezingen.