De zelfstandigen- en ondernemersorganisaties zijn niet te spreken over de beslissing van de regering om de beloofde steunmaatregel van het overbruggingsrecht in te trekken. Nu winkelen op afspraak zijn vijfde dag in gaat, slaan wanhoop tot regelrechte paniek heel wat handelaars om het hart. "We worden overstelpt met schrijnende verhalen van winkeliers die sinds afgelopen zaterdag haast geen kat meer over de vloer krijgen. Daarom dringen we bij de overheid aan op een onmiddellijke bijsturing van de toekenningsvoorwaarden voor het dubbel overbruggingsrecht. Concreet vragen we om deze steun ook te gunnen aan handelaars die wél op afspraak blijven werken, maar daar nog hooguit 20 tot 30% van hun normale omzet uit halen. Vandaag worden handelaars gedwongen om helemáál te sluiten, nul eigen omzet te genereren en met al hun stock te blijven zitten als ze het dubbel overbruggingsrecht willen krijgen, klinkt het bij UNIZO. "Wat hen voor verscheurende keuzes stelt en ook contraproductief is", argumenteert Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van UNIZO Limburg. "In het kader van hun relance is het immers belangrijk dat ze zoveel mogelijk de connectie met hun cliënteel blijven bewaren. Elke extra kruimel die ze aan omzet realiseren door verkopen op afspraak helpt om financieel overeind te blijven. En ook voor hun mentaal welzijn is het levensbelangrijk dat de betrokken handelaars nog in hun zaak kunnen blijven werken in plaats van thuis te zitten piekeren."UNIZO vreest dat veel winkeliers de deuren definitief moeten sluiten als de regering niet snel over de brug komt. "Zonder die maatregel zullen veel van onze winkeliers helaas nooit meer heropenen", waarschuwt Bart Lodewyckx. "Wat een grote ramp zou zijn. Niet alleen voor de betrokken handelaars, hun gezinnen en hun personeel, maar voor gans onze samenleving en economie. Ik kan me niet voorstellen dat iemand het zo ver wil laten komen.""Onze mensen voelen zich overgeleverd aan 'de grillen van de politiek'", schetst Bart Lodewyckx de algemene stemming op het terrein. "Het terugkeren op eerder gemaakte openlijke beloftes is in zo'n sfeer natuurlijk nefast voor het vertrouwen in het beleid. Het minste wat we hier daarom als genoegdoening eisen, is dat het systeem voor de toekenning van het overbruggingsrecht hier en nu wordt bij gestuurd. We aanvaarden niet dat onze handelaars moeten kiezen tussen óf het enkel overbruggingsrecht in combinatie met winkelen op afspraak, mits minstens 40% omzetverlies, óf volledig sluiten met dubbel overbruggingsrecht. Ook wie op afspraak blijft werken, maar daarbij minstens 70 tot 80% minder omzet realiseert dan normaal, moet wat ons betreft het dubbel overbruggingsrecht kunnen krijgen."