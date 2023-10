Darts is populairder dan ooit en dat werd gisteren bevestigd op het eerst Belgian Darts Gala in de Trixxo Arena in Hasselt. In een vrienschappelijk proftornooi namen de Belgen Dimitri van den Berghe en Kim Huybrechts het op tegen onder andere huidig wereldkampioen Michael Smith en Michael Van Gerwen. Ook enkele BV's kwamen opdagen en speelden tegen elkaar. Met 5000 dartsfans in de zaal was er aan sfeer geen gebrek in de Trixxo Arena.