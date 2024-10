Limburg United klaar voor Europees avontuur dat live te volgen is op TVL

Dit weekend vindt het WK Agility plaats in Sentower Park in Oudsbergen. De honden slalommen tussen paaltjes, lopen door tunnels of springen over obstakels. Zo leggen ze een parcours zo snel mogelijk, en met zo weinig mogelijk fouten, af. Meer dan 600 honden en baasjes uit 46 landen strijden dit weekend mee voor de titel. Voor het eerst in 30 jaar gaat het WK Agility nog eens door in ons land.