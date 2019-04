Limburg viert 180ste verjaardag

Vlaams minister van Begroting en Financiën Lydia Peeters reageert ontstemd over de uitspraken van haar collega-minister van Mobiliteit Ben Weyts. Hij maakt vandaag in Het Belang van Limburg het advies van de Inspectie van Financiën (IF) openbaar en schuift als reactie daarop een beslissing inzake het Spartacus-dossier op de lange baan. Lydia Peeters is hier niet mee opgezet: “Adviezen van IF zijn vertrouwelijk. Als voogdijminister en gezien de afspraak in de Vlaamse regering dat adviezen van IF niet op straat worden gegooid, vind ik het niet kunnen wat mijn collega-minister vandaag doet. Dit is geen manier van werken. Ik stel voor dat de minister-president hem tot de orde roept.” Vandaag stond in Het Belang van Limburg een artikel over het Spartacus-dossier. Minister Ben Weyts stelt hierin: “De Inspectie van Financiën was zeer formeel: de Vlaamse regering heeft eerst uitsluitsel nodig van de Raad van State voor de selectieleidraad op de agenda van de Vlaamse regering kan komen. Wij kunnen niet anders dan dat advies volgen, anders lopen we het risico dat we belastinggeld weggooien.” Limburgs minister Lydia Peeters is zeer verbaasd na het lezen van deze uitspraken. Allereerst is het advies van IF vertrouwelijk, en is het dus niet aan een minister om deze via de pers naar buiten te brengen. Daarnaast interpreteert Ben Weyts het advies ook verkeerdelijk als negatief. Dit is namelijk niet zo. Het is verwoord als een aanbeveling om uit te klaren en in te schatten, maar het is niet geschreven als een blokkering. Tot slot is minister Weyts ook niet correct door te stellen dat hij niet anders kan dan dit te volgen. In het begrotingsakkoord dat hij aanvroeg staat zo’n uitsluitsel van de Raad van State niet als voorwaarde, net zomin als dat dit een voorwaarde is voor IF. Lydia Peeters: “Adviezen van IF zijn vertrouwelijk. Als men dan toch wil citeren, moet men dit correct doen. IF haalde inderdaad de problematiek aan in zijn advies, maar sprak niet over een blokkering maar over een aanbeveling; een groot verschil. Ik geef mijn collega-minister de tip mee om de procedure in de toekomst correct toe te lichten. Niet zoals nu gebeurd is. Het zijn inderdaad bijna verkiezingen, maar het minste wat men kan doen is de kalmte bewaren en verder werken. Niemand is gebaat bij een Vlaamse regering die stilstaat.”