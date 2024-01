Tegen de negatieve conjunctuur in de bouwsector in, verhuist afwerkingsbedrijf Terpentijn van Berbroek in Herk-de-Stad naar Bilzen én breidt het uit. Eén op vijf bouwbedrijven heeft onvoldoende werk en twee op vijf vreest dat 2024 nog erger zal worden. Toch investeert Terpentijn 2 miljoen euro in een nieuwbouw. Een ondernemer moet stappen zetten, ook en zeker als het moeilijk gaat, klinkt het. Al is het vooral de particuliere bouw die het moeilijk heeft. Met grote projecten is de orderportefeuille nog gevuld.