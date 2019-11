Limburgers herdenken overledenen op kerkhoven

- Voor het eerst in dertig jaar telt Limburg minder mensen van niet-Europese afkomst dan Vlaanderen. Na de sluiting van de mijnen steeg het aantal Niet-Europeanen in de rest van Vlaanderen veel sneller dan in Limburg en pas sinds dit jaar is de verhouding omgekeerd. - In Sint-Truiden heeft opnieuw een vrachtwagen de brug van Staaien geramd. Volgens het stadsbestuur gebeuren er aan de lopende band ongevallen met deze brug omdat vrachtwagenbestuurders zich keer op keer niet aan de verkeersregels houden.- Politie LRH heeft een verdachte opgepakt nadat gisteren een vrouw zwaar toegetakeld is gevonden in een hotel aan de Genkersteenweg in Hasselt.- Winterland Hasselt is al begonnen aan de opbouw. Wie straks op Winterland iets drinkt, krijgt korting in de binnenstad.- En in heel Limburg komen nabestaanden samen op kerkhoven om de graven van overleden dierbaren op te poetsen voor Allerheiligen. Op veel kerkhoven heerste vandaag al een drukte.