De nieuwe betonnen spoorwegbrug in Alken is succesvol ingereden. De historische brug had al een hele reeks opknapbeurten gekregen, maar was deze keer echt toe aan vervanging. De nieuwe brug in prefabbeton van maar liefst 225 ton komt wel op het oude massieve metselwerk van de oude brug. De vervanging kadert in de vernieuwingswerken van Infrabel in en rond Hasselt.