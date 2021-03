Limburgers op de Hasseltse markt: "Beter de korte pijn en nu verstrengen"

"Na een lang uitgesponnen plateaufase staan we vandaag aan de voet van wat een nieuwe golf kan worden," zegt viroloog Steven Van Gucht. Ook de Limburgse coronacijfers blijven stijgen. Vooral in de Limburgse scholen zijn er veel coronabesmettingen op te merken. Op dit moment zitten er tussen de 1.350 en 2.000 leerlingen en leerkrachten in quarantaine. De afgelopen week testten 1.472 Limburgers positief op het coronavirus. Dat is een toename van 34 procent ten op zichte van de week ervoor. De besmettingswaarde in Limburg is intussen gestegen naar 1,22. Dat wil zeggen dat de epidemie terug groeit in onze provincie. De ziekenhuisopnames stijgen licht, maar de in- en uitstroom van patiënten houden elkaar zo goed als in evenwicht. Op dit moment liggen er 113 Limburgse coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 31 op de afdeling intensieve zorgen. De afgelopen week overleden er 5 Limburgers aan het virus. "Het is nog perfect mogelijk om van deze golf een golfje te maken," zegt viroloog Steven Van Gucht. Als we de coronamaatregelen nu goed opvolgen, hoeft er geen hoge piek te zijn zoals in de tweede golf. "Het Overlegcomité komt vandaag samen om de situatie te bespreken, maar de belangrijkste maatregelen kennen we al: nodig geen mensen thuis uit, behalve jouw knuffelcontact. Kom alleen buiten samen met vrienden, en hou voldoende afstand. Werk van thuis uit. En vermijd contact tussen kleinkinderen en grootouders."