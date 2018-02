Limburgers reageren positief op komst van wolf Naya

Haal het thermisch ondergoed maar uit de kast, want het wordt koud de komende dagen. Zeker als je tijdens de nachten nog op pad moet. Het kwik daalt dan namelijk tot -7 graden. Na een tot nu toe vrij zachte winter, wordt het de komende dagen koud. De maxima schommelen, zeker t.e.m. donderdag, rond het vriespunt. Tijden de nachten bereiken we minima tussen -3 en -7 graden. Morgen is er lokaal nog kans op buien of winterse neerslag in onze provincie. Op sommige plaatsen blijft het ook zo goed als droog en dat bij maxima tot 6 graden. Ook zondag is er, vooral dan naar de avond toe, nog kans op enkele winterse buien en wordt het ook geleidelijk aan kouder. De dagen nadien blijven zo goed als droog met veel zonnige perioden op dinsdag en woensdag. Er blijft wel nog een kleine kans op wat lichte sneeuw.