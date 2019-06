Afgelopen zaterdag ging de preventiecampagne rond aanhangwagens van de politie Limburg Regio Hoofdstad van start. Maar liefst 77% van de aanhangwagens die zaterdag gecontroleerd werden, was niet in orde. Politiemensen hebben zaterdag post gevat aan alle containerparken in de politiezone om de technische uitrusting van aanhangwagens te controleren. In totaal werden er 253 lichte aanhangwagens gecontroleerd. Maar liefst 77% (197) was niet in orde. De meest voorkomende gebreken waren het ontbreken van het identificatieplaatje/chassisnummer en het niet of onvoldoende functioneren van de verlichting. Eigenaars van aanhangwagens die niet orde waren, kunnen hem na herstelling opnieuw voor controle aanbieden bij de politie Limburg Regio Hoofdstad. De preventiecampagne rond aanhangwagens loopt nog tot half juli.