Limburgs gerecht komt dark number-moorden op het spoor

Dierenrechtenorganisatie Gaia heeft vanochtend voor de rechtbank in Tongeren ongelijk gekregen. De stad Genk mag een tijdelijke slachtvloer inrichten. Het stoorde Gaia vooral dat de stad een vergunning verleende aan een tijdelijke slachtvloer waar er zonder verdoving geslacht kan worden in het kader van een religiebeleving, wat volgens de Europese richtlijn enkel in slachthuizen kan gebeuren.