Limburgse bedrijven verontrust over schoolresultaten

Het provinciebestuur van Limburg bouwt één grote, nieuwe veiligheidscampus uit in Genk. De plannen liggen op tafel. De eerste aanzet is al gegeven met een hypermoderne oefenhal van 1,8 miljoen euro, die in gebruik is genomen. Jaarlijks gaat het PLOT hier 11.000 cursisten opleiden en vervolmaken met praktisch onderricht. Dat gaat van politieagenten tot brandweerlui en veiligheidsdeskundigen voor de privé.